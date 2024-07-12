Ощутимого снижения температуры в ближайшее время не произойдет.

Похолодания в Украине в ближайшие дни не будет. Вместо этого ожидается очередное усиление жары. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, пишет meteoprog.

"К сожалению, до конца второй декады июля заметного снижения температуры воздуха не предвидится. Более того, с 15 по 19 июля произойдет некоторое усиление жары и ее распространение на северные и частично западные регионы Украины", - сообщил синоптик.

В этот период температура будет +33...+38 °С, а в южных и центральных областях местами разогреет до +40...+42 °С. Среднесуточная температура, соответственно, может достигать и превышать +30 °С, что на 6-11 градусов выше климатической нормы.

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Синоптик пояснил, что дополнительному прогреву воздуха в эти дни будет способствовать низкая относительная влажность воздуха, малооблачное небо, местные физико-географические особенности, а также синоптические процессы с юго-запада.

"Получается, что к местным факторам добавится также новая порция африканского воздуха и на фоне высотного субтропического гребня приведет к рекордным температурам в большинстве областей", - говорит специалист.

Он напомнил, что самая высокая зафиксированная температура в Украине составляет +42 °С. Такая жара была в Луганске в августе 2010 года.

"Поэтому в течение ближайшей недели есть все шансы повторения или даже перекрытия этого рекорда", - предупредил Игорь Кибальчич.

Когда жара покинет Украину - прогноз

По данным Погода УНИАН, температура в Украине начнет снижаться не раньше 17-18 июля. Сначала градусы немножко упадут на западе Украины, затем - на севере, а впоследствии - и на остальной территории нашей страны. Дольше всего жара будет держаться в южных областях.

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