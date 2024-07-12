Только на западе страны могут быть дожди, но на температуру они все равно не повлияют.

На выходных, 13 и 14 июля, чрезвычайная жара в Украине продолжится. По всей старне температура повысится до +32°...+36°, а местами будет +37°...+39°. Местами на западе страны вероятны небольшие дожди и грозы, но на температуру они не окажут существенного влияния. На остальной территории будет сухо и солнечно. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет ясно и безоблачно, температура воздуха ночью +24°, днем +35°. В воскресенье ночью ожидается +24°, а днем +37°, практически безоблачно.

Во Львове в субботу ночью +22°, днем +34°, небольшая облачность, гроза. В воскресенье ночью +21°, днем +31°, небольшая облачность, гроза.

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В Луцке в субботу ночью +22°, днем +37°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью +21°, днем +35°, легкий дождь.

В Виннице в субботу будет ясно и безоблачно. Температура воздуха +22°...+37°. В воскресенье температура будет +22°...+38°, ясно и безоблачно.

В субботу в Одессе будет ясно и безоблачно, температура ночью +26°, днем +33°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +25°...+34°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +19°, днем +32°, ясно и безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут +20°...+35°, практически безоблачно.

В Днепре в субботу - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +33°. В воскресенье температура составит +21°...+34°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в субботу - небольшая облачность, +22°...+31°. В воскресенье - ясно и безоблачно, +20°...+32°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями, температура ночью +22°, днем +33°. В воскресенье ночью ожидается +22°, днем +35°, ясно и безоблачно.

В Краматорске в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +16°, днем +32°. В воскресенье будет ясно и безоблачно, ночью +17°, днем +34°.

В Северодонецке завтра будет ясно и безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +18°, днем +34°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно. Температура ночью +15°, днем до +31°. В воскресенье ночью температура составит +16°, днем столбики термометров покажут +30°, небольшая облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу ночью будет +20°, днем +35°, практически безоблачно. В воскресенье - небольшая облачность. Температура ночью составит +20°, днем +31°.

В Трускавце в субботу ясно и безоблачно, температура до +33°. В воскресенье - небольшая облачность, дождь, температура +20°...+30°.

В Сваляве завтра ожидается ясная и безоблачная погода, до +30°. В воскресенье - небольшая облачность, возможен дождь с грозой, +19°...+31°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +25°, днем +34°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +24°...+35°.

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