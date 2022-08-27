По прогнозам, сентябрь-2022 в Украине может стать самым теплым за последние 30 лет.

В этом году сентябрь в Украине может стать самым теплым за последние три десятка лет.

Об этом рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Укргидрометцентра Вера Балабух, передает 24 канал.

По ее данным, средняя температура воздуха за месяц может быть на 1 градус выше последних 30 лет. В южных и восточных областях возможен дефицит осадков. Там воздух будет засушливым. В то же время запад наконец-то накроет долгожданная влага после жарких августовских дней.

Відео дня:

"Ожидается, что в этом году в течение сентября, особенно в первой половине, на значительной территории страны еще будет сохраняться летняя погода", - рассказала Балабух.

Напомним, по прогнозу климатологов, в этом году ожидается теплая и засушливая осень на подавляющей территории страны.

Постепенно продолжительность дня будет уменьшаться, температура воздуха, особенно ночная, будет снижаться, будет расти количество заливов арктического воздуха и, соответственно, туманов, пасмурных дней, заморозков, мороси. Возможно образование гололеда и даже снегопадов, прежде всего в Карпатском регионе.

Вас также могут заинтересовать новости: