В этом году ожидается теплая и засушливая осень на подавляющей территории страны.

Погода осенью в 2022 году будет теплой и засушливой на подавляющей территории страны.

По данным специалистов Украинского гидрометеорологического института, над территорией Украины будет преобладать в течение осеннего сезона область высокого давления, особенно в западных, северных, центральных и южных областях.

Средняя за сезон температура воздуха может быть на 1 градус Цельсия выше, по сравнению с последними десятилетиями.

Как сообщается, такие погодные условия будут характерны особенно для первой половины осени.

"Постепенно продолжительность дня будет уменьшаться, температура воздуха, особенно ночная, будет снижаться, будет расти количество заливов арктического воздуха и, соответственно, туманов, пасмурных дней, заморозков, мороси. Возможно образование гололеда и даже снегопадов, прежде всего в Карпатском регионе", - сообщили специалисты.

Как сообщается, погода в течение второй половины осени может быть неустойчивой с чередованием теплых и холодных воздушных масс. В конце ноября - начале декабря, над территорией Европы и Украины возможны затоки холодного арктического воздуха, как это наблюдалось в 2019, 2020, 2021 годах. Этот период в целом на значительной территории оказался самым холодным в течение года. Такие события не исключены и в 2022 году.

"Ожидается, что в этом году в течение сентября, особенно в его первой половине, на значительной территории страны еще будет сохраняться летняя погода", - говорят климатологи.

По их данным, средняя за месяц температура может быть на 1 градус выше, чем в течение последних 30 лет. В южных и восточных областях возможен дефицит осадков, а на западе страны ожидается наконец долгожданная влага.

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