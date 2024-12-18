Существенных и резких изменений в погоде в ближайшее время не ожидается.

На Рождество резкого изменения погоды в Украине на ожидается. Об этом в комментарии 24 Каналу сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

"В принципе, очень похожий процесс, как вот сейчас: у нас то атмосферный фронт со смешанной фазой осадков, то потом снова определенное прекращение осадков и немножечко прохладные ночи по причине прояснений", - сообщила она.

Что касается температуры, то, по словам синоптика, она будет около нуля градусов, может, небольшой плюс.

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"Мы видим, что на этой неделе тенденция - плюсовая температура, а на следующей как раз-таки будет где-то около 0 градусов", - добавила эксперт по погоде.

На вопрос, какой может быть погода на Новый год, синоптик отметила, что пока говорить об этом немного рано.

"В общем, если заглянуть на начало следующей недели, у нас могут быть атмосферные процессы с северо-запада. В принципе, они будут удерживаться вплоть до конца месяца", - сказала Птуха.

По ее словам, ожидаются чередования: пройдет атмосферный фронт, потом снова может быть поле повышенного давления и без осадков.

А вот будет ли снежный покров на праздники, зависит от температуры. "Если температура будет чуть ниже 0, даже на 2 градуса опустится, уже будет и снег, и снежный покров. А если выше - все будет падать и сразу таять", - пояснила синоптик.

Морозы в Украине - прогноз

19-20 декабря в Украине несколько потеплеет, но уже 20-21 числа температура воздуха снова начнет снижаться. Однако, по прогнозу синоптика Наталки Диденко, сильных морозов в Украине до Рождества не будет.

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