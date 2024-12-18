Перед выходными температура в Украине начнет снижаться.

В ближайшие дни в Украине ожидается кратковременное потепление, а уже перед выходными температура снова начнет снижаться. Однако до Рождества сильных морозов в нашей стране не ожидается. Об этом сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

Так, по ее данным, 19-20 декабря в Украине потеплеет, а 20-21 числа температура воздуха снова начнет снижаться.

"Вплоть до Рождества в Украине никаких особых морозов не предвидится", - сообщила она.

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Погода 18 декабря - прогноз синоптикини

Сегодня, по прогнозу Натальи Диденко, в Украине посвежеет, хотя все равно еще будет преобладать теплая воздушная масса.

В течение дня ожидается +2...+6 градусов, на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине 0...+3 градуса. В западных областях и в южной части воздух прогреется до +5...+10 градусов.

"Ветер будет оставаться северо-западным, порывистым, однако на западе, севере и в центре начнет понемногу ослабевать, а вот в восточной части Украины и на юге еще местами порывы до 15-20 м/с", - предупредила эксперт по погоде.

В восточных областях и в Сумской области, по ее данным, вероятен небольшой мокрый снег, а на западе пройдут незначительные периодические дожди.

В Киеве сегодня будет сухо, а вот северо-западный ветер еще останется порывистый и некомфортный. Днем столбики термометров покажут +2...+4 градуса.

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