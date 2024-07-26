Неблагоприятная погода ожидается и по территории Львовской области.

Во Львове и Львовской области на 26 июля объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову: 26 июля гроза", - говорится в сообщении.

Также, по данным синоптиков, грозы местами ожидаются и по территории Львовской области.

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Из-за непогоды во Львове и области объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 26 июля

Сегодня погоду на Львовщине будет определять поле пониженного атмосферного давления.

По Львовской области будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Утром будет наблюдаться слабый туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем +20°...+25°.

Во Львове сегодня также будет облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Утром слабый туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Столбики термометров покажут +21°...+23°.

"Ухудшение видимости в осадках, в тумане 500-1000 м", - предупреждают синоптики.

Атмосферное давление будет слабо расти, а относительная влажность воздуха уменьшится.

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