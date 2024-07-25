Температура останется без резких изменений.

В пятницу, 26 июля, в Украине опять будут дожди и ливни. Местами осадки ожидаются в сопровождении гроз. Прохладнее всего будет на западе, +20°...+24°, а самая теплая погода будет на юго-востоке, где столбики термометров покажут +29°...+31°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +18°, днем +27°.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +13°, днем +22°, небольшой дождь.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +24°, небольшой дождь.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +15°, днем +21°, небольшой дождь.

В Тернополе 26 июля ночью будет +16°, днем +23°, небольшая облачность, дождь.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +20°, ливень.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +14°, днем +23°, ливень.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +13°, днем +26°, практически безоблачно.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +17°, днем +23°, гроза.

В Виннице завтра будет +16°...+21°, небольшая облачность, ливень.

В Житомире в пятницу ночью будет +17°, днем +27°, облачно с прояснениями.

В Чернигове столбики термометров покажут +15°...+27°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +29°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +17°...+27°.

В Одессе 26 июля - пасмурно, температура ночью +20°, днем +23°, дождь.

В Херсоне в пятницу ночью будет +20°, днем +29°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет пасмурно, ночью +20°, днем +28°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +18°, днем +31°, облачно с прояснениями.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +16°, а днем +29°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +18°, днем +29°.

В Днепре температура ночью будет +19°, днем +29°, небольшая облачность.

В Симферополе в пятницу будет небольшая облачность, +18°...+30°, небольшой дождь.

В Краматорске завтра небольшая облачность, температура ночью +15°, днем +30°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +30°.

Приметы погоды 26 июля

Сухая погода в этот день предвещает хорошую осень. Если 26 июля сильный ливень с грозой - на дождливую осень.

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