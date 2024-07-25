В городе и области на 25 июля объявили І уровень опасности.

Во Львове и Львовской области на 25 июля объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях. Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии

"25 июля грозы, местами порывы северо-западного ветра 15-20 м/с и град", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, местами пройдут значительные дожди. Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и Львовской области

25 июля на Львовщине ожидаются кратковременные дожди, местами значительные. Грозы, местами град. Ухудшение видимости в дожди. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем ожидается не выше +17°...+22°.

Погода в Украине - прогноз на 25 июля

Сегодня в Украину придет небольшое похолодание. В западных областях температура снизится до +20°...+23°. Об этом сообщает Погода УНИАН. На севере Украины столбики термометров покажут +25°...+28°. На востоке и в центральной части будет +27°...+30°, только в Винницкой области немного свежее - до +24°. На юге Украины сегодня сильной жары также не будет, +27°...+32°.

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