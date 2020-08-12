В Киеве завтра температура до +23°, без осадков

В Киеве завтра сохранится прохладная погода.

В Киеве завтра будет прохладно / фото УНИАН

Погода в Киеве 13 августа будет прохладной, температура днем до +23°.

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По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +23°, вечером - до +20°. Ветер северный и северо-западный, до 4,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:42, а зайдет в 20:22.

Ранее сообщалось, что в четверг, 13 августа, в Украине будет прохладно и без осадков, на юге температура поднимется до +28°.