В Киеве завтра температура до +23°, без осадков

17:00, 12 августа 2020
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В Киеве завтра сохранится прохладная погода.

В Киеве завтра будет прохладно / фото УНИАН
В Киеве завтра будет прохладно / фото УНИАН

Погода в Киеве 13 августа будет прохладной, температура днем до +23°.

Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, местами похолодает (карта)

По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +23°, вечером - до +20°. Ветер северный и северо-западный, до 4,3 м/с.

Солнце в столице взойдет в 05:42, а зайдет в 20:22.

Ранее сообщалось, что в четверг, 13 августа, в Украине будет прохладно и без осадков, на юге температура поднимется до +28°.

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Теги: #погода в Киеве
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