В Киеве завтра температура до +23°, без осадков
В Киеве завтра сохранится прохладная погода.
Погода в Киеве 13 августа будет прохладной, температура днем до +23°.
Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, местами похолодает (карта)
По прогнозу Погода УНИАН, температура воздуха днем +23°, вечером - до +20°. Ветер северный и северо-западный, до 4,3 м/с.
Солнце в столице взойдет в 05:42, а зайдет в 20:22.
Ранее сообщалось, что в четверг, 13 августа, в Украине будет прохладно и без осадков, на юге температура поднимется до +28°.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +10°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+22°... +11°
- Запорожье+30°... +15°
- Ивано-Франковск+26°... +11°
- Киев+22°... +14°
- Кропивницкий+26°... +12°
- Луганск+31°... +15°
- Луцк+23°... +11°
- Львов+24°... +10°
- Николаев+30°... +15°
- Одесса+30°... +16°
- Полтава+24°... +13°
- Ровно+23°... +8°
- Симферополь+29°... +17°
- Сумы+21°... +11°
- Тернополь+24°... +9°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+31°... +14°
- Хмельницкий+23°... +9°
- Черкассы+23°... +12°
- Чернигов+22°... +10°
- Черновцы+26°... +14°
Виргиния, США
+26°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+26 °
Влажность:84 %
Давление:753 мм
Ветер: 3.1 м/с
Вероятность осадков:44 %
Восход:06:20
Закат20:07
Видимость:16 км
Фаза луны:
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