Погода на завтра: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)
Самая теплая погода будет на юге страны.
Согласно данным Погода УНИАН, 13 августа в Украине без осадков, температура до +28°.
Погода на сегодня: в Украине практически без осадков, местами похолодает (карта)
Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +28°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +26°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +9°, днем до +23°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +10°, днем до +25°.
Народный прогноз погоды в Украине
13 августа - Евдокимов день. В этот день кланялись бороне - благодарили ее за помощь, приводили в порядок, очищали от земли и налипшего мусора, ставили под навес. Если паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго.
Ранее сообщалось, что во вторник, 12 августа, несколько районов Днепра накрыла непогода: сильный ветер повалил деревья, а град побил автомобили.
- Винница+23°... +10°
- Днепр+27°... +14°
- Донецк+29°... +14°
- Житомир+22°... +11°
- Запорожье+30°... +15°
- Ивано-Франковск+26°... +11°
- Киев+22°... +14°
- Кропивницкий+26°... +12°
- Луганск+31°... +15°
- Луцк+23°... +11°
- Львов+24°... +10°
- Николаев+30°... +15°
- Одесса+30°... +16°
- Полтава+24°... +13°
- Ровно+23°... +8°
- Симферополь+29°... +17°
- Сумы+21°... +11°
- Тернополь+24°... +9°
- Харьков+24°... +12°
- Херсон+31°... +14°
- Хмельницкий+23°... +9°
- Черкассы+23°... +12°
- Чернигов+22°... +10°
- Черновцы+26°... +14°