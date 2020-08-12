Погода на завтра: в Украине будет прохладно и без осадков (карта)

Самая теплая погода будет на юге страны.

Завтра в Украине будет прохладно / galleryua.com, viktort

Согласно данным Погода УНИАН, 13 августа в Украине без осадков, температура до +28°.

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Погода в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +12°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +14°, днем до +28°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +9°, днем до +26°.

В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +9°, днем до +23°. В центре облачно с прояснениями, температура ночью до +10°, днем до +25°.

Народный прогноз погоды в Украине

13 августа - Евдокимов день. В этот день кланялись бороне - благодарили ее за помощь, приводили в порядок, очищали от земли и налипшего мусора, ставили под навес. Если паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго.

Ранее сообщалось, что во вторник, 12 августа, несколько районов Днепра накрыла непогода: сильный ветер повалил деревья, а град побил автомобили.