Во вторник, 6 февраля, погода в Киеве будет пасмурной и мокрой. Об этом свидетельствуют данные прогноза Погода УНИАН.
Ночью температура в столице снизится до 0°...+1°, а днем воздух максимально прогреется до +4°...+6°. Ожидается пасмурная погода с дождем, возможен мокрый снег.
Ощущение прохлады добавит ветер, скорость которого будет 7-12 м/с, а ночью порывы достигнут 15-20 м/с. Атмосферное давление сильно пониженное, 736-739 миллиметров ртутного столба.
Погода 6 февраля - прогноз по Украине
Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +6°, днем +9°.
В Луцке будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +2°, днем +8°, дождь.
В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +2°, днем +7°, дождь.
В Тернополе 6 февраля ночью будет +5°, днем +9°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°, небольшой дождь.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +7°, днем +12°.
В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +5°, днем +12°, ясно и безоблачно.
В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +7°, днем +13°.
В Виннице завтра будет +2°...+10°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Житомире во вторник будет ночью +1° днем +8°, небольшая облачность, мокрый снег.
В Чернигове столбики термометров покажут -1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +6°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +1°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха 0°...+4°, мокрый снег.
В Одессе 6 февраля - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +13°.
В Херсоне во вторник ночью будет +4°, днем +11°, небольшая облачность, легкий дождь.
В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°, дождь.
В Запорожье температура ночью 0°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Сумах завтра температура воздуха ночью будет -1°, а днем +2°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +2°.
В Днепре температура ночью будет 0°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +4°...+9°.
В Краматорске завтра облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.
В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +2°.