Осадков в столице не будет.

Во вторник, 13 августа, погода в Киеве будет теплой и сухой. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью температура в столице снизится до +16°...+17°, а днем максимально повысится до +24°. Ветер будет преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В течение дня будет облачная погода с прояснениями, но осадков не ожидается. Атмосферное давление пониженное, 744-747 миллиметров ртутного столба.

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Погода 13 августа - прогноз по городам Украины

Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +12°, днем +24°.

В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +23°.

В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +11°, днем +22°.

В Тернополе 13 августа ночью будет +13°, днем +25°, ясно и безоблачно.

В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +23°.

В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +26°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +30°, облачно с прояснениями.

В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +27°.

В Виннице завтра будет +12°...+24°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+22°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.

В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +23°.

В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.

В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +15°...+24°.

В Одессе 13 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.

В Херсоне во вторник ночью будет +17°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +30°.

В Запорожье температура ночью +15°, днем +27°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +23°, небольшая облачность.

В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +24°.

В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность.

В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +18°...+28°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +11°, днем +25°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +25°.

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