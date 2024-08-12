Во вторник, 13 августа, в Украине ожидается отличная летняя погода. Практически по всей стране температура будет комфортной, а до +30° термометры повысятся только в Николаевской, Херсонской и Закарпатской областях. Без существенных осадков. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +23°.
- Во Львове во вторник будет ясно и безоблачно. Ночью +12°, днем +24°.
- В Луцке будет ясно и безоблачно, ночью +11°, днем +23°.
- В Ривне завтра ожидается ясная и безоблачная погода, ночью +11°, днем +22°.
- В Тернополе 13 августа ночью будет +13°, днем +25°, ясно и безоблачно.
- В Хмельницком в течение дня будет практически безоблачно, ночью +13°, днем +23°.
- В Ивано-Франковске будет ясно и безоблачно, ночью +12°, днем +26°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +17°, днем +30°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах во вторник - ясно и безоблачно, ночью +15°, днем +27°.
- В Виннице завтра будет +12°...+24°, небольшая облачность.
- В Житомире во вторник ночью будет +14°, днем +22°, небольшая облачность.
- В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+22°, небольшая облачность, возможен легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +23°.
- В Кропивницком температура ночью будет +15°, днем +28°, небольшая облачность.
- В Полтаве - практически безоблачно, температура воздуха +15°...+24°.
- В Одессе 13 августа - ясно и безоблачно, температура ночью +21°, днем +29°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +17°, днем +30°, ясно и безоблачно.
- В Николаеве завтра будет ясно и безоблачно, ночью +18°, днем +30°.
- В Запорожье температура ночью +15°, днем +27°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +14°, а днем +23°, небольшая облачность.
- В Харькове - практически безоблачно, температура ночью +15°, днем +24°.
- В Днепре температура ночью будет +16°, днем +25°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет небольшая облачность, +18°...+28°.
- В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +11°, днем +25°.
- В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +25°.
Приметы погоды 13 августа
Если паутина полетела - солнечная погода продержится еще долго.