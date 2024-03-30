Осадков в Украине 30 марта не ожидается.

В субботу, 30 марта, погода в Украине резко улучшится. Дожди покинут территорию страны, ожидается лишь переменная облачность, а на северо-западе будет ясно и безоблачно. Температура также повысится: в большинстве областей будет +16°...+20°, а на западе и в нескольких прилегающих областях воздух прогреется до +21°...+24°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет теплее всего. Тут воздух прогреется до +21°...+24°, ожидается небольшая облачность, местами будет ясно и безоблачно.

В северной части страны тепло распределится неравномерно. На Житомирщине воздух прогреется до +22°, а на остальной территории будет +16°...+19°. Переменная облачность.

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На востоке Украины сегодня также будет переменная облачность. Без осадков. Столбики термометров в течение дня покажут +16°...+18°.

В центральной части Украины сегодня будет небольшая облачность. В Житомирской области и на юге Днепропетровской температура повысится до +20°...+22°, на остальной территории будет +16°...+19°.

На юге Украины ожидаются температурные контрасты. В Одесской области будет +14°, а в остальных областях термометры покажут +18°...+20°.

Приметы погоды 30 марта

Если собака завыла, нужно обратить внимание на ее хвост. Опущенный хвост - к плохой погоде, поднятый вверх - к потеплению.

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