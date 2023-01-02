Во вторник, 3 января, погода в Украине по-прежнему будет теплой, как для этого времени года. Однако во многих областях столбики термометров снизятся на градус-два и станет больше облачности. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +5°, днем +9°.
- Во Львове во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью +5°, днем +9°.
- В Луцке - облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.
- В Ривне во вторник ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +4°, днем +9°.
- В Тернополе 3 января ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +4°, днем +9°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +7°, днем +9°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +11°.
- В Виннице завтра будет +4°...+10°, облачно с прояснениями.
- В Житомире во вторник будет ночью +5° днем +9°, небольшая облачность.
- В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.
- В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +8°, небольшая облачность.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +4°...+7°.
- В Одессе 3 января - практически безоблачно, температура ночью +6°, днем +10°.
- В Херсоне во вторник ночью +4°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +5°, днем +11°.
- В Запорожье температура ночью +4°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Сумах завтра температура воздуха составит +4°..+8°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +4°, днем +7°.
- В Днепре температура ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность.
- В Симферополе во вторник будет ясно и безоблачно, +5°...+13°.
- В Краматорске завтра будет практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +10°.
- В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +4°, днем +10°.
Народные приметы на 3 января
3 января - Петра, Прокопа, Ульяны. Какой день 3 января - таким будет и сентябрь. По народным приметам, если снег не ляжет до 3 января - год будет неурожайным.