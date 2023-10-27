По данным Укргидрометцентра, стихия может разогнаться до 17-22 м/с.

В Киеве и области ожидаются в эту субботу опасные метеорологические явления в связи с сильным ветром.

Украинский гидрометцентр объявил I уровень опасности на 28 октября. По данным синоптиков, день будет облачным с прояснениями.

На Киевщине роза ветров будет меняться с юго-западного направления на северо-западный со средней скоростью 7-12 м/с. Порывы стихии могут разгоняться до 17-22 м/с.

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Ночью прогнозируют умеренный дождь. Днем в Киевской области возможны значительные ливни.

"Температура по области ночью 7-12°, днем 10-15°. В Киеве ночью 10-12°, днем 12-14°", - говорят синоптики.

Какая погода будет зимой 2023 года - синоптики выделили "тенденцию"

25 октября синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха уточнила, что синоптики заметили глобальную тенденцию в изменениях погоды, которая позволяет предсказать, каким будет зимний сезон 2023 года. По ее словам, с годами зима в Украине становится менее интенсивной по уровню похолодания: периоды "морозной" погоды сокращаются, а теплые дни становятся все более частым явлением зимой. Какой будет именно эта зима в Украине - читай здесь.

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