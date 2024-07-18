В Украину начал заходить холодный атмосферный фронт, отметило Диденко.

В пятницу, 19 июля, во всех регионах несколько снизится температура воздуха, ведь в Украину начал заходить холодный атмосферный фронт, что привело к дождям и ливням. В то же время другая воздушная масса завтра будет продвигаться на всю территорию страны, рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Правда, к сожалению, фронт не везде пройдет с осадками, потому что такая высокая температура воздуха порой высушивает влагу далеко наверху. Однако это означает, что температура воздуха снизится не только на западе и севере, но и начнет ослабевать на юге, востоке и в центре", - отметила синоптик.

Так, по прогнозам Диденко, 19 июля в Украине ожидается, что температура воздуха составит:

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на западе +25+29 градусов,

на севере +27+29 градусов,

в центре +28+32 градуса,

на востоке +31+34, на Луганщине еще до +36 градусов,

на юге +32+36 градусов.

Дожди с грозами завтра возможны только в Карпатах и вечером в Приазовье.

Погода 19 июля в Киеве

Диденко рассказала, что в Киеве в пятницу предполагается сухая погода с притомной температурой воздуха около +28 градусов.

В то же время синоптик добавила, что в дальнейшем жара еще будет, "однако такая лютая - вряд ли". По ее прогнозу, самой высокой останется температура воздуха в южной части, восточных областях и на Днепропетровщине.

Погода в Украине - когда придет похолодание

Как ранее писал УНИАН, синоптик Наталья Птуха рассказала, отступит ли жара в ближайшие 10 дней. По ее словам, резкого снижения температуры не ожидается, однако таких экстремальных температур уже не будет

Также УНИАН сообщал, что в Киеве была рекордная жара, а 17 числа в столице зафиксировали новый температурный рекорд.

"...в Киеве максимальная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этой даты и составила 35,6°С...", - рассказали в Центральной геофизической обсерватории им.

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