Отмечается, что резкое снижение температуры не ожидается.

Погода в Украине в ближайшие 10 дней сильно не изменится. Такой прогноз дала пресс-секретарь Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга в Медиацентре Украина.

"Ближайшая перспектива - ослабление той жары, которая есть. Но сразу отмечу, что достаточно резкого снижения температуры мы не ожидаем", - предупредила она.

По словам Птухи, тем не менее таких экстремальных температур уже не будет - температура воздуха немного ослабится.

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Также она добавила, что после 18 - 19 июля на территорию Украины снова начнет влиять другой антициклон, и ожидаются "все равно достаточно высокие значения температуры":

"Более присущие климатическим нормам для украинского лета, будут присутствовать. Сильных изменений на ближайшие 10 дней пока не прослеживается".

Погода в Украине - когда станет прохладнее

Напомним, как писал УНИАН, погода 18 июля несколько изменится - в ряде областей Украины чрезвычайной жары уже не будет. Снижение температуры ожидается на западе, на севере (кроме Сумской области), а также в Винницкой и Черкасской областях. На остальной территории все еще будет +36°...+42°.

Ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что антициклон, который долгое время блокировал продвижение вглубь континента влажных и свежих воздушных масс с Атлантики, наконец понемногу разрушается. По ее прогнозу уже с 18 июля в ряде областей ожидается некоторое снижение температуры.

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