В Киеве днем завтра прогнозируется около +30 градусов.

Погода 19 июля в ряде областей Украины и на территории временно оккупированного Крыма ожидается очень жаркая.

На полуострове, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях, прогнозируется сильная жара - 35-38 градусов, предупредили в Украинском гидрометцентре. Синоптики добавили, что ночью в северных и западных областях и в Винницкой области спрогнозировано от +16 до +21 градуса, а днем - 25-30.

В Карпатах ожидается более низкая температура воздуха - ночью от 14 до 17, а днем - 18-23. На остальной территории украинского государства в ночные часы может быть от +20 до +25, а в дневные - 29-34 градуса. "Без осадков, только в Карпатах, днем и в юго-восточной части местами кратковременный дождь, гроза", - добавили синоптики.

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Погода завтра в Киевской области и в столице ожидается не такая жаркая, как была недавно. "Температура по области ночью 16-21°, днем 25-30°; в Киеве ночью около 20°, днем 27-29°", - отметили в Гидрометцентре. В регионе может быть переменная облачность, однако осадки не прогнозируются.

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В Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского сообщили, что 17 июля в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд. Эксперты отметили, что с начала месяца в столице нашего государства уже зарегистрировано 13 температурных рекордов.

Ранее синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха поделилась, что разница между прогнозами и тем, что показывают термометры людей, может быть большой, поскольку эксперты в отдаленном месте специальным прибором измеряют температуру приземного слоя воздуха, которая является естественной для окружающей среды.

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