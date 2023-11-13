13 ноября температура в Украине снизится.

В начале недели дожди наконец покинут Украину, станет больше солнца, однако ожидается похолодание. Температура снизится по всей стране. В большинстве областей будет всего +8°...+10° и лишь в отдельных областях на юге и востоке столбики термометров покажут +11°...+13°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +9°.

Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +8°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°.

В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +7°.

В Тернополе 13 ноября ночью будет +3°, днем +8°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.

В Виннице сегодня будет +4°...+9°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +4° днем +8°, небольшая облачность.

В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+7°, небольшая облачность.

В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +10°.

В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+8°.

В Одессе 13 ноября - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +12°.

В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +12°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +12°.

В Запорожье температура ночью +5°, днем +10°, небольшая облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +4°...+7°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +8°.

В Днепре температура ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +7°...+13°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +11°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +11°.

Приметы погоды 13 ноября

Свистит снегирь - скоро зима будет.

Вас также могут заинтересовать новости: