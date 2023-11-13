Сегодня зонт украинцам уже не понадобится / фото Rolf Dobberstein, Pixabay

В начале недели дожди наконец покинут Украину, станет больше солнца, однако ожидается похолодание. Температура снизится по всей стране. В большинстве областей будет всего +8°...+10° и лишь в отдельных областях на юге и востоке столбики термометров покажут +11°...+13°. Об этом сообщает Погода УНИАН

  • В Киеве сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +4°, днем +9°.
  • Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +2°, днем +8°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +8°.
  • В Ривне сегодня ожидается небольшая облачность, ночью +3°, днем +7°.
  • В Тернополе 13 ноября ночью будет +3°, днем +8°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком сегодня в течение дня будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +8°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +10°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью +4°, днем +8°, пасмурно, сплошная облачность.
  • В Черновцах в понедельник - небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.
  • В Виннице сегодня будет +4°...+9°, небольшая облачность.
  • В Житомире в понедельник будет ночью +4° днем +8°, небольшая облачность.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +4°...+7°, небольшая облачность.
  • В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +10°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +4°, днем +10°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +5°...+8°.
  • В Одессе 13 ноября - небольшая облачность, температура ночью +6°, днем +12°.
  • В Херсоне в понедельник ночью будет +4°, днем +12°, небольшая облачность.
  • В Николаеве сегодня будет практически безоблачно, ночью +4°, днем +12°.
  • В Запорожье температура ночью +5°, днем +10°, небольшая облачность.
  • В Сумах сегодня температура воздуха составит +4°...+7°, небольшая облачность.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +4°, днем +8°.
  • В Днепре температура ночью будет +5°, днем +9°, небольшая облачность.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +7°...+13°.
  • В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью +7°, днем +11°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +8°, днем +11°.
13 нобря в Украине будет сухо, но похолодает / фото УНИАН

Приметы погоды 13 ноября

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