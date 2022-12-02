Объявлены победители конкурса фотографий для календаря Всемирной метеорологической организации (WMO).
Как сообщается, в этом году на кункурс прислали более 1500 снимков с разных уголков мира.
Жюри, состоящее в том числе из фотографов и метеорологов WMO, выбрало победителей на основе технических и художественных заслуг, а также популярности в соцсетях.
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Победившие работы будут представлены в календаре WMO на 2023 год.
Фотоконкурс WMO
Фотоконкурс для календаря Всемирной метеорологической организации был учрежден в 2014 году. В тех пор он приобрел известность и признание.
Организация Объединенных Наций регулярно публикует эти фотографии.