Многие пропали без вести в результате катастрофы.

В штате Керала на юге Индии произошла трагедия. Там массивный оползень обрушился на чайную плантацию, погребя под землей рабочих с семьями. Об этом сообщает Reuters.

Склоны холмов обрушились после сильного дождя. Реки грязи, воды и валунов обрушились на дома рабочих и сельских жителей ночью, когда те мирно спали в своих постелях.

Трагедия произошла в Керале, известном как одно из самых популярных туристических направлений Индии. На данный момент известно о более 50 погибших. Как сообщается, на данный момент сложно установить точное количество погибших, поскольку в реке было обнаружено много частей тел.

Видео дня

Известно, что в пострадавшем регионе проживало около 350 семей, а на данный момент спасено 250 человек. Многие люди пропали без вести.

Накануне в Керале прошли чрезвычайно сильные дожди, и в течение дня вторника прогнозируется еще больше осадков.

Оползни 30 июля стали самым страшным бедствием с 2018 года, когда сильные наводнения унесли жизни почти 400 человек.

"Мы опасаемся, что серьезность этой трагедии гораздо больше", - заявили индийские власти.

Местные жители говорят, что в этом районе около полуночи произошло минимум три оползня, которые также смыли мост.

В конце мая в результате масштабного оползня в Папуа-Новой Гвинее под землей оказались похоронены заживо более 2000 человек. Более 150 домов были погребены под обломками почти двухэтажной высоты. Из-под земли были слышны крики выживших.

Вас также могут заинтересовать новости: