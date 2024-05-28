Сейчас точная цифра жертв неизвестна, поскольку нет актуальных данных о количестве населения.

В результате масштабного оползня в Папуа-Новой Гвинее, который произошел три дня назад, под землей оказались похоронены заживо более 2 000 человек.

Как пишет Reuters со ссылкой на правительство страны, сложный рельеф препятствует спасателям и уменьшает надежду на спасение выживших.

В то же время Национальный центр стихийных бедствий в письме ООН указал, что вероятное количество погибших составляет более 670 человек.

Расхождение в цифрах связано с удаленностью острова и сложностью получения точной оценки численности населения. Последняя достоверная перепись населения проводилась в 2000 году, и многие люди живут изолированно в горных деревнях.

Министр обороны страны Билли Джозеф рассказал, что в шести отдаленных деревнях в районе Майп-Мулитака в провинции Энга проживало 4 000 человек. Более 150 домов были погребены под обломками почти двухэтажной высоты. Из-под земли были слышны крики выживших.

Более 72 часов местные жители с помощью лопат и рук пытались расчистить дома, но найти удалось пока только пять тел.

Тяжелая техника и помощь прибывают медленно из-за удаленности. При этом межплеменная война поблизости заставляет гуманитарных работников в сопровождении солдат возвращаться на ночь в столицу провинции, что в 60 км от села.

Министр обороны добавил, что в течение 24 часов на место катастрофы был отправлен руководитель оборонительных операций при поддержке Сил обороны Австралии. Также на месте трагедии находилась инженерная команда Папуа-Новой Гвинеи и военный вертолет для эвакуации людей.

Правительство обратилось к геотехнической группе Сил обороны Новой Зеландии с просьбой оценить возможную нестабильность почвы поблизости. Это нужно для понимания, безопасно ли использование тяжелой землеройной техники.

Джозеф отметил, что провинции необходимо развивать потенциал для предупреждения стихийных бедствий, и заверил, что правительство отстроит деревни и снова откроет главную автомагистраль в город и золотодобывающую шахту Поргера.

Австралия объявила о выделении первого пакета помощи в размере 1,66 миллиона долларов. Она также пришлет технических экспертов для помощи в спасательных и восстановительных работах. Помочь решил и Китай.

По словам главы миссии Агентства ООН по вопросам миграции в Папуа-Новой Гвинее Серхана Актопрака, дождь, нестабильный грунт и вода делают работу по расчистке завалов чрезвычайно опасной. Всего было эвакуировано более 250 домов, а более 1250 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Оползень в Китае

Как сообщал УНИАН, на юго-западе Китая массивный оползень накрыл сразу два села. Более 500 человек были эвакуированы после трагедии, однако около полусотни человек оказались под завалами. Спасателям удалось поднять на поверхность 20 тел погибших, а 24 человека считаются пропавшими без вести.

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