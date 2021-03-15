Снежная буря накрыла семь штатов Америки: заблокированы трассы, отменены тысячи авиарейсов (фоторепортаж, видео)
За сутки выпал почти метр снега.
Снежный шторм накрыл центральную часть США. Метели, град и шквальный ветер - в центре зимней бури оказались 7 штатов.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Местами меньше чем за сутки намело метровые сугробы. Заблокированы десятки автомобильных трасс, сообщают о многочисленных ДТП. Только в одном аэропорту Денвера отменены почти 2000 рейсов. Синоптики прогнозируют, что холодный фронт будет продвигаться дальше на западное побережье и юг США. Непогода продержится несколько дней.
Снежный шторм в США
Волна арктического воздуха в феврале задела более 150000000 человек на юге США. А особенно штат Техас, где снега практически не бывает. Температура опустилась до -18° – такого здесь не помнят 30 лет.
По меньшей мере один бездомный замерз насмерть. Местные массово грелись электрообогревателями, перегружая сети. Из-за этого без света оказались 4000000 американцев.
На дорогах сотни аварий. Закрыты несколько аэропортов. Морозы прогнозируют еще на неделю, поэтому в Техасе уже объявили чрезвычайное положение.
Оптовые цены на электроэнергию в Техасе взлетели от 50 долларов за мВт/ч до 9000 долларов. Из местных супермаркетов размели все товары, жители мегаполисов Хьюстона и Остина выкладывали в сеть снимки пустых полок.
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