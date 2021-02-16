Морозы накрыли юг США: температура упала до -18°, закрыты несколько аэропортов (видео, фоторепортаж)

09:19, 16 февраля 2021
48
Прослушать
Остановить

Из-за перегрузки электросетей без света оказались 4 миллиона американцев.

Волна арктического воздуха задела более 150000000 человек на юге США. А особенно штат Техас, где снега практически не бывает. Температура опустилась до -18° – такого здесь не помнят 30 лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Грецию накрыли сильные снегопады: температура резко снизилась (фоторепортаж, видео)

По меньшей мере один бездомный замерз насмерть. Местные массово греются электрообогревателями, перегружая сети. Из-за этого без света оказались 4000000 американцев.

На дорогах сотни аварий. Закрыты несколько аэропортов. Морозы прогнозируют еще на неделю, поэтому в Техасе уже объявили чрезвычайное положение. 

Очень холодно и снежно и на юге Европы: в Греции температура упала до -20°. Такого не видели больше десятилетия. Спасатели освободили из снежного плена шесть человек. А в турецком Стамбуле из-за сильного снега закрыли школы и судоходство по Босфору. Синоптики говорят, что снегопады продлятся еще несколько дней.

Погодный коллапс в США

2 февраля первая сильная вьюга впервые в 2021 году накрыла Соединенные Штаты Америки.

Как отмечалось, больше всего пострадал северо-восток страны. В Нью-Йорке намело полметра снега. В городе объявили чрезвычайное положение: закрыли на сутки школы и центры массовой вакцинации от коронавируса. Городской транспорт работал с ограничениями.

Снежило также в Вашингтоне, Бостоне, Филадельфии. Из-за низкой видимости отменили более полутора тысяч авиарейсов, закрыли несколько автомобильных трасс.

Кроме того, синоптики прогнозировали наводнения в прибрежных районах.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: снегпогодаСШАзимаснегопад
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+2°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
70 %
747 мм
7.6 м/с
24 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом Политикой конфиденциальности
Соглашаюсь