Морозы накрыли юг США: температура упала до -18°, закрыты несколько аэропортов (видео, фоторепортаж)
Из-за перегрузки электросетей без света оказались 4 миллиона американцев.
Волна арктического воздуха задела более 150000000 человек на юге США. А особенно штат Техас, где снега практически не бывает. Температура опустилась до -18° – такого здесь не помнят 30 лет.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Грецию накрыли сильные снегопады: температура резко снизилась (фоторепортаж, видео)
По меньшей мере один бездомный замерз насмерть. Местные массово греются электрообогревателями, перегружая сети. Из-за этого без света оказались 4000000 американцев.
На дорогах сотни аварий. Закрыты несколько аэропортов. Морозы прогнозируют еще на неделю, поэтому в Техасе уже объявили чрезвычайное положение.
Очень холодно и снежно и на юге Европы: в Греции температура упала до -20°. Такого не видели больше десятилетия. Спасатели освободили из снежного плена шесть человек. А в турецком Стамбуле из-за сильного снега закрыли школы и судоходство по Босфору. Синоптики говорят, что снегопады продлятся еще несколько дней.
Погодный коллапс в США
2 февраля первая сильная вьюга впервые в 2021 году накрыла Соединенные Штаты Америки.
Как отмечалось, больше всего пострадал северо-восток страны. В Нью-Йорке намело полметра снега. В городе объявили чрезвычайное положение: закрыли на сутки школы и центры массовой вакцинации от коронавируса. Городской транспорт работал с ограничениями.
Снежило также в Вашингтоне, Бостоне, Филадельфии. Из-за низкой видимости отменили более полутора тысяч авиарейсов, закрыли несколько автомобильных трасс.
Кроме того, синоптики прогнозировали наводнения в прибрежных районах.
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