Катастрофа в Техасе: из-за снежного шторма миллионы американцев остались без света, тепла и воды (фоторепортаж, видео)
Люди стоят в очередях к газозаправочным станциям со своими баллонами, чтобы как-то обогреть помещение.
Почти 3000000 человек в Техасе остались без света и тепла из-за снежного шторма, который накрыл штат два дня назад. В нескольких городах из-за отсутствия электричества вышли из строя водоочистные станции, поэтому люди остались еще и без воды.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Возобновить поставки обещают до конца недели. Для местных это настоящая катастрофа - в обычно жарком штате температура опустилась до минусовых отметок. Люди стоят в очередях к газозаправочным станциям со своими баллонами, чтобы хоть как-то обогреть помещение.
Оптовые цены на электроэнергию в Техасе взлетели от 50 долларов за мВт/ч до 9000 долларов. Из местных супермаркетов размели все товары, жители мегаполисов Хьюстона и Остина выкладывают в сеть снимки пустых полок.
Аномальные морозы в Техасе: что известно
Волна арктического воздуха затронула более 150000000 человек на юге США. А особенно штат Техас, где снега практически не бывает. Температура опустилась до -18° – такого здесь не помнят 30 лет.
По меньшей мере один бездомный замерз насмерть. Местные массово греются электрообогревателями, перегружая сети. Из-за этого без света оказались 4000000 американцев.
На дорогах сотни аварий. Закрыты несколько аэропортов. Морозы прогнозируют еще на неделю, поэтому в Техасе уже объявили чрезвычайное положение.
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