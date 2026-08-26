Катастрофическое наводнение обрушилось на Непал: 53 украинца считаются пропавшими без вести

В то же время на данный момент нет информации о том, есть ли среди погибших или пострадавших граждане Украины.

По меньшей мере 31 человек погиб, а почти 400 пропали без вести в результате внезапного наводнения и селевого потока на границе между Непалом и Тибетом. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что утром 26 августа наводнение обрушилось на район Расува к северу от столицы Непала Катманду. Потоки воды и грязи смыли дома, дороги и мосты, а также повредили энергетическую инфраструктуру.

В МИД Украины сообщили, что к ним поступило обращение об исчезновении сегодня утром связи с группой туристов из 46 граждан Украины в зоне стихийного бедствия.

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В целом, по информации Туристической полиции Непала, на данный момент в результате стихийного бедствия без вести пропавшими считаются 53 гражданина Украины.

"Посольства Украины в Индии и КНР поддерживают связь с компетентными органами стран пребывания по поводу поисковых операций, которые могут выявить местонахождение украинских граждан", - отметили там.

Важно, что нет информации о наличии граждан Украины среди погибших или пострадавших.

По личному поручению министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги посольства Украины в Индии и КНР на основании уже известных личных данных пропавших граждан принимают меры по установлению с ними связи и осуществлению других необходимых действий.

Также на "горячую линию" МИД поступило восемь сообщений от родственников о потере связи с лицами из упомянутого списка. На месте также задействован почетный консул Украины в Непале.

"МИД, Департамент консульской службы и посольства Украины в Индии и КНР работают над выяснением дополнительной информации, взаимодействуют с иностранными ведомствами с целью поиска украинцев, а также предоставляют информацию и оказывают содействие родственникам", - добавили в ведомстве.

Наводнения в мире

Недавно испанский город Хаэн, популярный среди туристов, оказался в эпицентре разрушительной непогоды. Из-за сильного ливня улицы буквально превратились в реки: потоки воды сносили людей с ног, а автомобили частично или полностью оказались под водой.

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