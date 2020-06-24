Наводнение на Западной Украине: Шмыгаль рассказал, когда восстановят газоснабжение

По словам Шмыгаля, ряд населенных пунктов частично был без электро- и газоснабжения, но к электричеству жителей пострадавших регионов уже подключают.

Наводнение в Ивано-Франковской области / Иллюстрация REUTERS

Газоснабжение в пострадавших от наводнения населенных пунктах в западных областях будет возобновлено после восстановления инфраструктуры.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге после заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в Ивано-Франковской области.

"Сначала нужно возобновить инфраструктуру, чтобы туда добраться, дождаться пока сойдет эта вода, и дальше будем возобновлять газоснабжение. Средства на это будут выделены из резервного фонда в необходимой сумме", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля, ряд населенных пунктов частично был без электро- и газоснабжения, но к электричеству жителей пострадавших регионов уже подключают.

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"Есть часть населенных пунктов, которые отрезаны от газоснабжения, даже есть потери электроснабжения. Электроснабжение возобновляется уже, сегодня бригады в срочном режиме работают. Газоснабжение отключено и будет возобновляться по мере того, как будет восстанавливаться инфраструктура, потому что в некоторых населенных пунктах просто нет дорог", - пояснил премьер.

Как сообщал УНИАН, поданным ГСЧС, на Ивано-Франковщине в результате интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод подтоплено более 5 тыс. жилых домов, разрушено 125 км автодорог и 29 мостов.

Интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.

Завтра, 25 июня, состоится внеочередное заседание Кабинета министров, на котором будет рассмотрен вопрос ликвидации последствий стихийного бедствия в западных областях Украины.