Наводнение на Прикарпатье: в ГСЧС раскрыли масштабы последствий непогоды

Подтопления зафиксированы в 197 населенных пунктах области.

На Ивано-Франковщине наводнение / фото ГСЧС

На Ивано-Франковщине в результате интенсивных осадков и поднятия грунтовых вод подтоплено свыше 5 тыс. жилых домов, разрушено 125 км автодорог и 29 мостов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, по состоянию на 15:00 24 июня на территории 15 административных районов в 197 населенных пунктах подтоплены 5 тыс. 251 жилой дом, 6 фельдшерско-акушерских пунктов и 1 АТС.

Читайте также Затопленные села и разрушенные дороги: что происходит на Западной Украине

«Затоплено 3 тыс. 102 подвала, 3 тыс. 195 колодцев и 8 тыс. 622 приусадебных участка, около 3 тыс. 600 га сельхозугодий и 290 км автодорог, в том числе автомобильную дорогу Н-09 Мукачево-Львов, в с. Микуличин движение по которой заблокировано», - говорится в сообщении.

Кроме того, разрушено около 125 км автодорог, 1 тыс. 850 м берегоукреплений и 29 мостов. Повреждено 82 моста.

Также остановлена работа трех водозаборов (1 – Богородчанский район, 2 – Яремчанский городской совет).

По информации спасателей, нарушено транспортное сообщение с 21 населенным пунктом Верховинско района (Барвинков, Быстрец, Белая Река, Белоберезка, Буковец, Головы, Голошина, Грамотное, Гринява, Дземброня, Замагора, Зеленый, Шибене, Кохан, Перекрестное, Пробойновка, Стовпни, Топильче, Хороцеве, Яблуница, Яворник).

Вертолетом ГСЧС Украины «Eurocopter Н225» доставлены продукты питания в населенные пункты Верховинского района, с которыми из-за непогоды отсутствует транспортное сообщение.

«Подразделениями ГСЧС с зоны подтопления спасено более 320 человек и эвакуировано в пределах населенных пунктов свыше 300 человек», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, интенсивные осадки в течение 22-23 июня привели к осложнению паводковой обстановки в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Закарпатской областях.