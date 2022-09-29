Погода начнет меняться уже с сегодняшнего дня.

Сегодня в Украине постепенное начнет меняться погода. Дождей станет меньше, а температура еще больше повысится.

Такой прогноз в комментарии ТСН озвучил народный синоптик Стас Щедрин.

В то же время он подчеркнул, что осадки не прекратятся совсем.

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"До 4 октября в Украине все еще будет дождливо, но это уже будут не затяжные, а локальные кратковременные дожди, местами грозы. То есть солнца тоже будет много", - прогнозирует народный синоптик.

Что касается температуры воздуха, то в дальнейшем в почти всей стране станет еще теплее - до 13-17° по ночам и до 22-27° в дневной период, и только в северных областях будет немного прохладнее-от 7-11° ночью и до 17-20° тепла днем.

В Украину идет потепление: что прогнозируют синоптики

По прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, на этой неделе ожидается теплая и дождливая погода. Наступает долгожданное бабье лето.

По его прогнозам, в Украине в конце сентября и начале октября ожидается аномально теплая погода.

"На выходные, 1-2 октября, сохранится аномально теплая, на юге жаркая погода", - прогнозирует синоптик.

Вместе с этим, по его словам, усилится и циклоническая деятельность. Атмосферные фронты с запада принесут дожди разной интенсивности на большую часть территории Украины.

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