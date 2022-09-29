Синоптик Игорь Кибальчич не исключает возможности бабьего лета в октябре.

Погода в октябре будет дождливой, а уже в середине месяца в Украине возможен снег.

Такой прогноз обнародовал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По прогнозу, температурный фон в октябре-2022 прогнозируется в пределах нормы, местами выше нормы на 1-2 градуса. Среднемесячная температура, по расчетам Украинского гидрометцентра, окажется в пределах +6...+9 °С, в южной части +10...+11 °С.

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"Первая декада месяца ожидается прохладной, но затем постепенно с середины октября температура немного повысится, хотя и не во всех областях. Возможно, еще будет бабье лето, но о его сроках и продолжительности пока говорить рано", - отметил синоптик.

По его данным, количество осадков в Украине, вероятно, окажется значительным и с превышением нормы на 20-40%. Лишь на юге страны увлажнение будет умеренным, кое-где даже с дефицитом дождей.

"Выпадение первого снега в некоторых регионах страны возможно уже во второй декаде октября, что не является аномальным для второго месяца осени", - предупредил синоптик.

Погода в октябре: прогнозы синоптиков

По данным мирового погодного портала wisemeteo, в этом году погода в октябре в Киеве будет прохладной, но солнечной. В целом по сравнению с осенью 2021 года осень этого года будет более сухой.

В октябре же температурный фон в Киеве будет низким. По данным портала, в начале месяца ожидается теплая сухая погода. В некоторые дни столбик термометра будет подниматься до 19°. Однако-это прохладнее, чем в октябре 2021 года.

По прогнозу народного синоптика Владимира Деркача, погожие дни в начале октября в Украине немного испортят небольшие осадки. Дальше потеплеет и придет долгожданное бабье лето, которое затронет и начало второй декады. Примерно после праздника Покрова (14 октября) понемногу будет холодать, возрастет возможность слабых осадков. Ночи станут холодными, но температура не будет опускаться ниже 0 градусов. Последняя десятидневка октября значительного тепла не предусматривает, но ожидаются 2-3 более теплых дня.

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