Сегодня утром, по прогнозам синоптиков, ожидается туман.

Сегодня, 3 ноября, в южных областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за тумана.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"3 ноября в южных областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, из-за опасных метеорологических явлений объявлен I уровень опасности.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.

Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +12°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.

В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Тернополе 3 ноября ночью будет +4°, днем +12°, небольшая облачность.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +6°...+15°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°.

В Виннице сегодня будет +3°...+13°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +4°, днем +12°, небольшая облачность.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +13°, ливень.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +5°...+12°, ливень.

В Одессе 3 ноября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +17°.

В Херсоне в среду ночью +7°, днем +16°, небольшой дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +9°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах температура воздуха составит +7°...+11°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +12°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Симферополе в среду будет немного облачно, +6°...+16°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +7°, днем +14°, ливень.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +9°, днем +14°.

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Автор: Екатерина Лиманская