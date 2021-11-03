Сегодня, 3 ноября, в южных областях Украины объявили штормовое предупреждение из-за тумана.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"3 ноября в южных областях туман, видимость 200-500 метров", - говорится в предупреждении.
Как отмечается, из-за опасных метеорологических явлений объявлен I уровень опасности.
Погода в Украине 3 ноября
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.
Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +12°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.
В Тернополе 3 ноября ночью будет +4°, днем +12°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +6°...+15°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°.
В Виннице сегодня будет +3°...+13°, небольшая облачность.
В Житомире в среду будет ночью +4°, днем +12°, небольшая облачность.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +13°, ливень.
В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +5°...+12°, ливень.
В Одессе 3 ноября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +17°.
В Херсоне в среду ночью +7°, днем +16°, небольшой дождь.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +9°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Сумах температура воздуха составит +7°...+11°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +12°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +7°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
В Симферополе в среду будет немного облачно, +6°...+16°, небольшой дождь.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +7°, днем +14°, ливень.
В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +9°, днем +14°.
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