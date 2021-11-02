3 ноября в Украине ожидается дождливая погода / Фото ua.depositphotos.com
В среду, 3 ноября, дожди в Украине продолжатся. При этом осадки ослабнут и сместятся на Левобережье. Температура по стране повысится на пару градусов. Прохладнее всего будет на Западе и Севере: до +11°...+14°. В Центре и на Востоке +12°...+16°, на Юге - до +17°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +3°, днем +13°, небольшой дождь.
- Во Львове в среду будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +12°.
- В Луцке - небольшая облачность, ночью +4°, днем +13°.
- В Ривне в среду ожидается небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.
- В Тернополе 3 ноября ночью будет +4°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +3°, днем +14°.
- В Ужгороде столбики термометров покажут +6°...+15°, пасмурно, сплошная облачность.
- В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +6°, днем +14°.
- В Виннице завтра будет +3°...+13°, небольшая облачность.
- В Житомире в среду будет ночью +4°, днем +12°, небольшая облачность.
- В Черкассах будет небольшая облачность, ночью +2°, днем +13°, ливень.
- В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
- В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +5°...+12°, ливень.
- В Одессе 3 ноября - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +17°.
- В Херсоне в среду ночью +7°, днем +16°, небольшой дождь.
- В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +6°, днем +16°, небольшой дождь.
- В Запорожье температура ночью +9°, днем +15°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
- В Сумах температура воздуха составит +7°...+11°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
- В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +9°, днем +12°, ливень.
- В Днепре температура ночью будет +7°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
- В Симферополе в среду будет немного облачно, +6°...+16°, небольшой дождь.
- В Краматорске завтра будет пасмурно, температура ночью +7°, днем +14°, ливень.
- В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +9°, днем +14°.
Погода в Украине 3 ноября / фото УНИАН
Народные приметы на 3 ноября
3 ноября - день Иллариона. Если на Иллариона снег ляжет на сырую землю и не растает - весной рано зацветут подснежники. Ясный и тихий вечер предвещает хороший день.
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