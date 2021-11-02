Почти по всей Украине сегодня и завтра сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"2-3 ноября в большинстве западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, 2 ноября и в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.
Погода в Украине 2 ноября
В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +8°, ливень.
Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +12°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +13°.
В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.
В Тернополе 2 ноября ночью будет +4°, днем +12°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегодня будет облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +12°.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.
В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°.
В Виннице сегодня будет +6°...+11°, облачно с прояснениями.
В Житомире во вторник будет ночью +8°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +11°, дождь.
В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +7°...+11°, дождь.
В Одессе 2 ноября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +15°.
В Херсоне во вторник ночью +9°, днем +16°, небольшой дождь.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +7°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Сумах температура воздуха составит +7°...+13°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +13°, ливень.
В Днепре температура ночью будет +7°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.
В Симферополе во вторник будет немного облачно, +9°...+15°, небольшой дождь.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +7°, днем +15°, небольшой дождь.
В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +8°, днем +14°.
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