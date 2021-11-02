Предупреждение объявлено на 2 и 3 ноября.

Почти по всей Украине сегодня и завтра сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"2-3 ноября в большинстве западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, 2 ноября и в восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в предупреждении.

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +7°, днем +8°, ливень.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +5°, днем +12°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +5°, днем +13°.

В Ривне во вторник ожидается небольшая облачность, ночью +6°, днем +12°.

В Тернополе 2 ноября ночью будет +4°, днем +12°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет облачная погода с прояснениями, ночью +5°, днем +12°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +12°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +2°...+14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +14°.

В Виннице сегодня будет +6°...+11°, облачно с прояснениями.

В Житомире во вторник будет ночью +8°, днем +10°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +11°, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +13°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +7°...+11°, дождь.

В Одессе 2 ноября - небольшая облачность, температура ночью +10°, днем +15°.

В Херсоне во вторник ночью +9°, днем +16°, небольшой дождь.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +15°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +7°, днем +12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Сумах температура воздуха составит +7°...+13°, пасмурно, сплошная облачность, ливень.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +13°, ливень.

В Днепре температура ночью будет +7°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Симферополе во вторник будет немного облачно, +9°...+15°, небольшой дождь.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура ночью +7°, днем +15°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +8°, днем +14°.

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Автор: Екатерина Лиманская