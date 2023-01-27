При снижении температура снег будет мокрым или перейдет в дождь.

В последние выходные января, 28 и 29 числа, в некоторых областях Украины будет снежить. Осадки ожидаются на юге, а в воскресенье - еще и на западе и востоке страны. При снижении температуры снег будет мокрым или с переходом в дождь. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Температура на выходных будет без особых изменений. По ночам на востоке и северо-востоке еще будут морозы до -5°...-8°, а днем в большинстве областей температура будет колебаться от небольших "минусов" до небольших "плюсов".

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью -4°, днем -1°. В воскресенье ночью ожидается -4°, а днем -1°, облачно с прояснениями.

Видео дня

Во Львове в субботу ночью -2°, днем -1°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -3°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Луцке в субботу ночью -5°, днем -1°, небольшая облачность. В воскресенье - небольшая облачность, ночью -2°, днем -1°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями. Температура воздуха -5°...0°. В воскресенье температура будет -4°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В субботу в Одессе будет пасмурно, температура ночью -1°, днем 0°, снег. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, -3°...-1°, снег.

В Харькове в субботу температура ночью составит -6°, днем -1°, практически безоблачно. В воскресенье столбики термометров покажут -6°...0°, облачно с прояснениями.

В Днепре в субботу - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -5°, днем -1°. В воскресенье температура составит -3°...-1°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в субботу - пасмурно, сплошная облачность, +4°...+7°, дождь. В воскресенье - пасмурно, сильный дождь, -1°...+5°.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает пасмурная погода, температура ночью -5°, днем +2°. В воскресенье ночью ожидается -1°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Краматорске в субботу будет пасмурно. Температура ночью -8°, днем +1°. В воскресенье будет пасмурно, сильный снегопад, ночью -4°, днем +1°.

В Северодонецке завтра будет небольшая облачность, температура ночью -8°, днем 0°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура составит -3°, днем 0°, сильный снегопад.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -6°, днем до -4°, снег. В воскресенье ночью температура составит -5°, днем столбики термометров покажут -3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем 0°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит -3°...-1°.

В Трускавце в субботу будет опасмурно, сплошная облачность, температура до -1°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура -5°...-1°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +1°. В воскресенье - облачно с прояснениями, -4°...+1°.

В Затоке в субботу - пасмурно, сильный снег с дождем, ночью +1°, днем -1°. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, температура -2°...-1°.

В Бердянске в субботу будет пасмурно, сплошная облачность, температура -3°...+2°. В воскресенье - пасмурно, температура 0°...+4°, мокрый снег.

Вас также могут заинтересовать новости: