В Киевской области уже в ближайшее время ожидается резкое ухудшение погоды - грозы и град.
Об этом говорится в предупреждении ГСЧС.
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"По информации Укргидрометцентра, в ближайший час с удержанием до конца дня грозы, местами град (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным синоптиков, завтра в Украине будет тепло, но дождливо. Температура воздуха в течение дня повысится до +12°...+18°. В Киеве завтра - самый теплый день. Днем столбики термометров покажут +15°...+18°. Ожидается дождь и гроза.
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