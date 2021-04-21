Завтра местами ожидаются дожди.

Завтра, 22 апреля, в Украине будет тепло, но дождливо. Температура воздуха в течение дня повысится до +12°...+18°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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"В западных, северных областях, в Винницкой области могут быть местами даже ливни и грозы! На остальной территории Украины дожди возможны местами и меньшей интенсивности. Дополнительный "плюс" юга, востока и центра - в четверг здесь также много шансов на солнечные вкрапления", - написала она.

Ветер ожидается юго-западный, теплый.

В Киеве завтра - самый теплый день. Днем столбики термометров покажут +15°...+18°. Ожидается дождь и гроза.

Синоптик заявила, что завершение недели отметится похолоданием и даже местами мокрым снегом.

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Автор: Елена Пилипчак