Завтра, 22 апреля, в Украине будет тепло, но дождливо. Температура воздуха в течение дня повысится до +12°...+18°.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"В западных, северных областях, в Винницкой области могут быть местами даже ливни и грозы! На остальной территории Украины дожди возможны местами и меньшей интенсивности. Дополнительный "плюс" юга, востока и центра - в четверг здесь также много шансов на солнечные вкрапления", - написала она.
Ветер ожидается юго-западный, теплый.
В Киеве завтра - самый теплый день. Днем столбики термометров покажут +15°...+18°. Ожидается дождь и гроза.
Синоптик заявила, что завершение недели отметится похолоданием и даже местами мокрым снегом.
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