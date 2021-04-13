Местные жители стараются не выходить на улицу.

На Карибских островах продолжается извержение древнего вулкана Суфриера. Пока не зарегистрировано ни одного смертельного случая, но примерно треть острова закрыта для посещения. Воздушное пространство также остается закрытым, в некоторых населенных пунктах возникают перебои с электроснабжением и водоснабжением.

Об этом сообщает Reuters.

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Несколько жителей поделились, что избегают выходить на улицу, так как пепел превращается под дождем в нечто похожее на цемент, что затрудняет ходьбу или вождение.

"У нас много пепла, и иногда трудно дышать, - рассказывает 19-летняя Ария Скотт, студентка. - Я не выхожу на улицу, потому что не хочу рисковать".

На сегодняшний день самый мощный взрыв на вулкане произошел в понедельник около 04:00 по местному времени. Эрусцилла Джозеф, директор Центра сейсмических исследований университета Вест-Индии, предупредил, что извержение может вызвать сели, поскольку пепел попадет в реки.

"Мы ожидаем, что в ближайшие дни или недели произойдет больше взрывов", - говорит она.

Помощник учителя начальной школы Клеа Вестфилд, 20 лет, рассказала, что ее семья справлялась с перебоями в водоснабжении, потому что заранее заготовила запасы воды. Но запасы еды уже заканчиваются после того, как местные жители в приступе паники опустошили полки местных супермаркетов.

Справка УНИАН. Суфриер - один из самых древних вулканов в Вест-Индии. Его возраст насчитывает около 60 млн лет. Он расположен в северной части острова Сент-Винсент, который находится в Карибском море. За нашу эру он извергался как минимум 160 раз. Извержения приводили к значительному ущербу, особенно в сельском хозяйстве, и послужили одной из причин переориентации экономики с сельского хозяйства, как основной отрасли на туристическую сферу.

Извержение Суфриера в 2021 году

На карибском острове Сент-Винсент произошли два извержения активного вулкана Суфриер.

Вертикальный столб пепла протянулся на 4 км вверх. Власти предполагают, что извержение может продолжаться "в течение нескольких дней, а возможно недель".

В последний раз вулкан Суфриер извергался в 1979 году. Однако тогда он причинил больше вреда. В этот же раз местные власти позаботились о заблаговременной эвакуации жителей из близлежащих районов.

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Перевод: Елена Пилипчак