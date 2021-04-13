На Карибских островах продолжается извержение древнего вулкана Суфриера. Пока не зарегистрировано ни одного смертельного случая, но примерно треть острова закрыта для посещения. Воздушное пространство также остается закрытым, в некоторых населенных пунктах возникают перебои с электроснабжением и водоснабжением.
Об этом сообщает Reuters.
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Несколько жителей поделились, что избегают выходить на улицу, так как пепел превращается под дождем в нечто похожее на цемент, что затрудняет ходьбу или вождение.
"У нас много пепла, и иногда трудно дышать, - рассказывает 19-летняя Ария Скотт, студентка. - Я не выхожу на улицу, потому что не хочу рисковать".
На сегодняшний день самый мощный взрыв на вулкане произошел в понедельник около 04:00 по местному времени. Эрусцилла Джозеф, директор Центра сейсмических исследований университета Вест-Индии, предупредил, что извержение может вызвать сели, поскольку пепел попадет в реки.
"Мы ожидаем, что в ближайшие дни или недели произойдет больше взрывов", - говорит она.
Помощник учителя начальной школы Клеа Вестфилд, 20 лет, рассказала, что ее семья справлялась с перебоями в водоснабжении, потому что заранее заготовила запасы воды. Но запасы еды уже заканчиваются после того, как местные жители в приступе паники опустошили полки местных супермаркетов.
Справка УНИАН. Суфриер - один из самых древних вулканов в Вест-Индии. Его возраст насчитывает около 60 млн лет. Он расположен в северной части острова Сент-Винсент, который находится в Карибском море. За нашу эру он извергался как минимум 160 раз. Извержения приводили к значительному ущербу, особенно в сельском хозяйстве, и послужили одной из причин переориентации экономики с сельского хозяйства, как основной отрасли на туристическую сферу.
Извержение Суфриера в 2021 году
На карибском острове Сент-Винсент произошли два извержения активного вулкана Суфриер.
Вертикальный столб пепла протянулся на 4 км вверх. Власти предполагают, что извержение может продолжаться "в течение нескольких дней, а возможно недель".
В последний раз вулкан Суфриер извергался в 1979 году. Однако тогда он причинил больше вреда. В этот же раз местные власти позаботились о заблаговременной эвакуации жителей из близлежащих районов.
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