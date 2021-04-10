В последний раз вулкан Суфриер извергался в 1979 году. Однако тогда он причинил больше вреда.

На карибском острове Сент-Винсент произошли два извержения активного вулкана Суфриер.

Об этом в Twitter сообщила Национальная служба по чрезвычайным ситуациям страны NEMO.

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Вертикальный столб пепла протянулся на 4 км вверх. Власти предполагают, что извержение может продолжаться "в течение нескольких дней, а возможно недель".

В последний раз вулкан Суфриер извергался в 1979 году. Однако тогда он причинил больше вреда. В этот же раз местные власти позаботились о заблаговременной эвакуации жителей из близлежащих районов.

A beautiful disaster

📷: IG: jheronc pic.twitter.com/YXHAztzelQ — Saint Vincent & the Grenadines (@VisitSVG) April 10, 2021

The majesty that is #LaSoufrière is awake in all her terrifying glory. https://t.co/2rnbZg1baMpic.twitter.com/ZBYgS6mHcT — Heidi Badenock 🇻🇨 (@heidibadenock) April 9, 2021

По оценкам National Geographic остров сейчас находится в опасной фазе извержения. От 20 до 30 тысяч человек вынуждены были покинуть дома на лодках и автобусах.

В прошлый раз извержение этого вулкана унесло жизни тысяч островитян.

Суфриер является самым молодым вулканом Сент-Винсента – части архипелага из 32 островов и рифов Карибского моря. Его извержения известны взрывоопасностью и смертоносностью.

Ранее, утром 9 апреля, на вершине горы произошел первый крупный взрыв. Второй состоялся через несколько часов спустя.

Эвакуация жильцов продолжается. Еще 10 тысяч человек находятся в "оранжевой" зоне к югу от эпицентра.

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Автор: Яна Ставская