Растения цветут в местном ботсаду, который еще закрыт для посетителей.

В ботаническом саду Одесского национального университета имени Ильи Мечникова массово цветут весенние цветы.

Соответствующие фотографии выложили сотрудники ботсада на странице Facebook.

Читайте такжеСиноптик прогнозирует весенние грозы в Украине и потепление до +18°

На снимках видно, что в ботсаду уже цветет алыча, тюльпаны, лук странный (Allium paradoxum), магнолия падуболистная, бадан, жасмин и тис ягодный.

В данный момент ботсад не принимает посетителей из-за повышенных карантинных мер в Одессе.

Цветение карликовых ирисов под Одессой

В национальном природном парке "Тузловские лиманы", который находится в Одесской области, началось цветение карликовых ирисов.

"Сейчас в украинской Бессарабии, особенно в НПП "Тузловские лиманы" и на степных участках возле Татарбунар (бывшая административная единица на юге Одесской области - прим. УНИАН), пора массового цветения карликовых петушков", - сообщил эколог, заведующий научно-исследовательским отделом парка Иван Русев.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак