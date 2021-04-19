В заповеднике "Тузловские лиманы" - пора цветения петушков.

В национальном природном парке "Тузловские лиманы", который находится в Одесской области, началось цветение карликовых ирисов.

Об этом сообщил эколог, заведующий научно-исследовательским отделом парка Иван Русев на своей странице в Facebook.

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"Сейчас в украинской Бессарабии, особенно в НПП "Тузловские лиманы" и на степных участках возле Татарбунар (бывшая административная единица на юге Одесской области - прим. УНИАН), пора массового цветения карликовых петушков", - написал он.

Справка УНИАН. Тузловские лиманы - группа соленых лиманов лагунного типа в Украине, в приморской части Бессарабии. Лиманы включены в Национальный природный парк, созданный в 2010 году. Расположены на территории Татарбунарского района Одесской области. Название группы лиманов происходит от названия поселка Тузлы, расположенного на берегу лимана Бурнас. Название поселка, в свою очередь, происходит от тур. "tuzlu" - "соленый".

Высыхание лиманов под Одессой

22 сентября 2020 года в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) через нарушение водообмена высохли пять из 13 лиманов.

"Пять лиманов из 13 у нас уже совсем высохли, и там соль слабо сформировалась. Шестой по счету лиман Будури также находится на грани полного высыхания – он скоро останется полностью без воды, если не восстановится водообмен Черное море – Тузловские лиманы», - рассказал эколог, сотрудник нацпарка Иван Русев.

Эколог акцентирует, что именно нарушение водообмена между заповедными водоемами и Черным морем стало причиной столь стремительного высыхания.

Как отметил Русев, сейчас лиман Будуры практически без воды. На небольшой его площади идет формирование соли. В последние месяцы водная экосистема лимана постепенно приобретала красный цвет.

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Автор: Елена Пилипчак