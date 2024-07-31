Небо над континентом окрасилось в зеленsй и розовsй оттенки.

Жители Австралии стали свидетелями ослепительного зрелища - полярного сияния после мощной геомагнитной бури. А сегодня, по прогнозам, они могут увидеть еще более захватывающее южное сияние. Об этом сообщает Independent.

Полярные сияния возникают, когда заряженные солнечные частицы взаимодействуют с магнитным полем Земли. Поскольку магнитное поле Земли сильнее вблизи полюсов, то и полярные сияния отчетливее видны в небе над высокими и низкими широтами. Это явление известно как южное си полярное сияние.

Австралийцы в соцсетях активно делятся фотографиями неба, на котором в темноте сверкают розовые, фиолетовые, желтые и зеленые огни.

Видео дня

Во вторник полярное сияние было самым ярким с мая, когда наблюдатели за небом даже в средних широтах могли видеть северное сияние из-за интенсивной солнечной бури.

Бюро метеорологии Австралии заявило, что геомагнитная активность может сделать полярные сияния видимыми в южных штатах страны и сегодня, 31 июля.

"Несколько выбросов корональной массы могут повлиять на Землю в течение следующих 24 часов, возможно, вызвав геомагнитные бури G1 и G2 с небольшой вероятностью G3", - сообщило агентство.

Полярные сияния также можно будет увидеть в небе над Австралией 1 августа.

Магнитные бури на Земле - прогноз

Как сообщал УНИАН, в течение 27 и 28 июля Солнце произошло несколько вспышек с выбросом корональной массы. Все они были направлены на Землю, а одна из вспышек была самой сильной за последние 5 лет.

Ожидается, что Землю будет "штормить" до 1 августа.

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