Сочетание сильного ветра и сильных магнитных бурь может повлиять на самочувствие.

30 июля в Украине ожидаются сильные магнитные бури. Об этом предупредила известный синоптик Наталья Диденко.

"Честно говоря, я крайне редко видела такой прогноз с такой серьезной геоактивностью", - поделилась эксперт по погоде.

Она посоветовала держать при себе что-то от артериального давления и головной боли, если вы раньше замечали негативное влияние магнитных бурь на свое здоровье.

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"Сочетание сильного ветра и сильных магнитных бурь может немного крутить головы и сосуды", - отметила синоптик.

Магнитные бури на Земле - прогноз

На Солнце произошла самая сильная вспышка за последние 5 лет. По словам ученых, множественные выбросы корональной массы Солнца произошли 27 и 28 июля.

Ожидается, что они доберутся до Земли в период от 29 июля до 1 августа, что и повлечет серию геомагнитных бурь на Земле.

Физик космической погоды доктор Тамита Сков предполагает, что в результате множественных вспышек мы можем увидеть как минимум магнитную бурю класса G3, если не G4 - что означает сильный шторм.

"Возможно, она (магнитная буря - УНИАН) не будет такой интенсивной, как шторм Ганнона 10 мая, но это сжатие нескольких последовательных штормов имеет потенциал как минимум уровня G3, если не G4. Ждем коронографов и прогонов прогнозов моделей", - сказала Сков.

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