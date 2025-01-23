Сухая растительность и сильный ветер способствуют тому, что огонь распространяется с катастрофической силой.

Новый лесной пожар вспыхнул к северу от Лос-Анджелеса. Как пишет Reuters, огонь быстро распространился на более чем 38 квадратных километров. Сильный ветер и сухой кустарник в этом районе еще сильнее усложняют ситуацию с пламенем.

Как сообщается, власти отдали приказ об обязательной эвакуации более 31 000 человек.

По данным агентства, всего за несколько часов новый пожар "Хьюз" вырос до двух третей от пожара "Итон" - одного из двух чудовищных пожаров, опустошивших район Лос-Анджелеса.

Чиновники предупредили людей, что они столкнулись с "непосредственной угрозой для жизни". На большей части Южной Калифорнии до сих пор действует "красное" предупреждение из-за чрезвычайного риска возникновения пожаров из-за сильных сухих ветров.

Лесные пожары в Калифорнии

Южная Калифорния находилась без существенных осадков в течение девяти месяцев. Сухая погода и сильные ветры привели к тому, что несколько лесных пожаров в регионе быстро распространились.

Десятки тысяч человек покинули свои дома, чтобы спастись от огня. Пламя уничтожило целые кварталы, в том числе и элитные районы, где проживали знаменитости.

Спустя долгое время пожары удалось взять под контроль. По последним данным, пожар "Итон", охвативший 57 кв. км, был локализован на 91%. Другой крупный пожар удалось локализовать на 68%.

С момента возникновения пожары в Калифорнии погубили 28 человек и повредили или уничтожили почти 16 000 строений.

Вас также могут заинтересовать новости: