Каждый день в начале июня в Украине будет дождливо, но эти осадки будут не по всей стране.

Июнь 2023 в Украине начнется с теплой погоды, однако каждый день местами будет дождливо. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича, опубликованного на сайте meteoprog.

Погода 1 июня

В первый день лета грозовые дожди накроют север Левобережья страны. На остальной территории нашей страны в этот день будет преимущественно без осадков. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 °С, днем +18...+23 °С.

Погода 2 июня

В пятницу, по прогнозу синоптика, в Украине преимущественно без осадков, только в западных областях днем местами пройдут небольшие дожди в сопровождении гроз. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10...+15 °С, днем воздух прогреется до +21...+26 °С.

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Погода 3 июня

В субботу, дожди ожидаются в западных областях, днем также в северных и центральных регионах. "Возможны отдельные грозы и шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с", - предупредил синоптик. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16 °С, днем +22 ... +27 °С.

Погода 4 июня

В воскресенье в Украине осадков не ожидается, только днем в западной части пройдут грозовые дожди. Ветер переменных направлений, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +8...+13 °С, на юге +12...+17 °С; днем столбики термометров будут показывать +22...+ 27 °С.

Каким будет июнь 2023-прогноз

В этом году погода в июне будет изменчивой, с колебаниями давления и температуры. В первой декаде месяца ожидается существенное похолодание, впоследствии температура начнет постепенно повышаться и начнутся дожди, ливни и грозы с градом.

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