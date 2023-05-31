В первой половине июня ожидается существенное похолодание, затем температура будет постепенно повышаться, но аномальной жары не прогнозируется.

Июнь 2023 в Украине ожидается переменчивыми, с колебаниями атмосферного давления и температурного режима. В то же время вероятность периодов сильной жары достаточно низкая, а осадки будут распределяться неоднородно. Атмосферная циркуляция будет демонстрировать традиционные для июня характеристики без рекордных аномалий. Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

Июнь - погода в первой декаде

По прогнозу синоптика, в первой декаде июня на территории Украины установится прохладная погода с небольшим количеством осадков.

"Особо отметим период с 3 по 7 июня, когда по ночам станет заметно холоднее, а температура снизится до +3...+9 °С. В дневное время воздух будет прогреваться до +18...+24 °С", - прогнозирует Кибальчич.

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Июнь 2023 - погода во второй декаде

Во второй декаде месяца ожидается уже преобладание циклонической деятельности и более низкое атмосферное давление.

"Дожди охватят большинство областей страны. Кое-где не исключены сильные ливни, а также выпадение града и локальные шквалы", - прогнозирует специалист.

Температура воздуха в этот период ожидается близкой к средним многолетним показателям: ночью будет колебаться в пределах +10...+16 °С, днем +20...+26 °С, на юге +24...+29 °С.

Июнь - погода в третьей декаде

В третьей декаде месяца ожидается заметный рост температурных показателей на фоне периодических кратковременных ливней. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +13...+19 °С, днем +25...+ 31°С.

"В среднем в течение месяца температура воздуха в нашей стране ожидается близкой к норме, в западных и северных областях выше нормы на 1-2 °С. Количество осадков также прогнозируется около нормы, однако местами в центральных и южных областях может выпасть до 2-3 месячных норм", - резюмировал синоптик.

Он также напомнил, что в июне часто наблюдаются опасные погодные явления, такие как град, сильные порывы ветра во время гроз, а иногда смерчи.

Июнь 2023 - прогноз Укргидрометцентра

По данным Украинского гидрометцентра, июнь 2023 в Украине будет теплее, чем обычно. Средняя месячная температура предполагается на 1-1, 5° выше нормы. В то же время количество осадков за месяц прогнозируется в пределах нормы.

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