Снежные заносы на Прикарпатье достигли высоты в 1,5 метра, дороги к полусотне сел полностью замело (видео)
Четвертые сутки спасатели вытаскивают буксиром машины, застрявшие в сугробах.
На Прикарпатье из-за снежных заносов полсотни сел оказались полностью отрезанными от мира.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Осадки и ветер там не утихают, четвертые сутки спасатели извлекают буксиром машины, застрявшие в сугробах, и вызволяют из снежного плена людей. На помощь прикарпатским спасателям со снегоочистительной техникой пришли коллеги с Буковины и со Львовской области.
Заносы на Прикарпатье местами достигают полутораметровой высоты - обычные дорожной технике расчистить их не под силу.
Лавины в Карпатах
Сегодня, 15 февраля, в Карпатах сохраняется опасность схода лавин.
"В связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Львовской области сохранится значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении ГСЧС.
Таким погодным условиям предоставлено 3 уровень опасности.
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- Луганск-5°... -14°
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