Охотники за ураганами сняли изнутри око разрушительного урагана "Ида".

В США охотники за ураганами сняли на видео око урагана "Ида".

Ролик они опубликовали на своей странице в Facebook.

"Команда дважды пролетела сквозь эпицентр урагана, когда он достиг суши", - говорится в сообщении.

"Потрясающие кадры", "Феноменально", - отреагировали пользователи.

Напомним, ураган "Ида", который может стать самым мощным в истории американского штата Луизиана за последние полтора столетия, достиг побережья США 29 августа.

Примечательно, что шторм обрушился на побережье Луизианы в 16-ю годовщину урагана "Катрина", который привел к гибели 1833 человек и ущербу на сумму более 100 млрд долларов.

Американский город Новый Орлеан остался обесточенным из-за урагана. В крупном городе работают только генераторы. Без света остались два миллиона жителей. Из-за неработающих насосов начались проблемы с питьевой водой.

Когда шторм достиг берега, скорость ветра достигала 240 км/ч.

Уже известно об одном погибшем в результате стихии.

По мере того как "Ида" движется вглубь суши, скорость ветра снизилась до 155 км/ч, теперь это шторм первой категории.

Как сообщал Погода УНИАН, президент США Джо Байден пообещал Луизиане федеральную помощь для ликвидации последствий стихии. Предварительно ущерб оценили в 40 миллиардов долларов.

Автор: Екатерина Лиманская