Более миллиона домов в штате Луизиана обесточены, уже известно об одном погибшем.

Ураган "Ида", который накануне обрушился на США и уже обесточил Новый Орлеан, показали из космоса.

Снимки с Международной космической станции сделал французский астронавт Томас Песке и опубликовал их в своем Twitter.

Астронавт отметил, что подобные ураганы все чаще происходят на планете, причиняя все больше ущерба.

Ураган "Ида": что известно

Как сообщал Погода УНИАН, ураган "Ида", который может стать самым мощным в истории американского штата Луизиана за последние полтора столетия, достиг побережья США 29 августа.

Ряд районов уже предупредили о возможных затоплениях - вода может подняться до 2,7 метров.

Примечательно, что шторм обрушился на побережье Луизианы в 16-ю годовщину урагана "Катрина", который привел к гибели 1833 человек и ущербу на сумму более 100 млрд долларов.

Американский город Новый Орлеан остался обесточенным из-за урагана. В крупном городе работают только генераторы.

Когда шторм достиг берега, скорость ветра достигала 240 км/ч.

Уже известно об одном погибшем в результате стихии.

По мере того как "Ида" движется вглубь суши, скорость ветра снизилась до 155 км/ч, теперь это шторм первой категории.

Автор: Екатерина Лиманская